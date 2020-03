"Я работаю из дома и нахожусь в самоизоляции, это единственно правильное решение в сложившейся ситуации, - написал он в Твиттере. - Однако не сомневайтесь, что благодаря чудесам современной технологии я буду оставаться на связи со своей командой и продолжу возглавлять национальную борьбу с коронавирусом. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает участие в этой борьбе, и конечно же наших замечательных работников здравоохранения. Так что большое спасибо всем, кто, как и я, работает из дома, чтобы не дать инфекции распространяться. Так мы победим".

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020