ЕС взял две недели на план по спасению Италии

Главы стран Евросоюза все-таки смогли договориться о принятии срочных мер финансовой помощи пострадавшим странам. Италия настаивала на ускорении принятии решений.

Главы государств и правительств Евросоюза договорились в течение двух недель разработать пакет мер экономической помощи для наиболее пострадавших от эпидемии стран ЕС. Этой договоренности удалось достичь в четверг, 26 марта, на проведенном в режиме видеоконференции саммите. При этом правительства стран еврозоны должны предложить меры, которые будут согласованы на совместных консультациях.

Ранее в тот же день премьер-министр Италии Джузеппе Конте отверг проект совместного заявления участников саммита ЕС, считая набор предложенных мер экономической помощи недостаточным. Он настаивал на том, что новые меры должны быть предложены в течение 10 дней - в ходе завершившихся поздно вечером консультаций удалось увеличить этот срок до двух недель.

Ответственность за разработку пакета мер экономической помощи возложена, согласно договоренности, не на институции ЕС, Еврокомиссию и Европарламент, а на глав европейских государств и правительств.

Именно Италия, где в ходе эпидемии уже погибли более 8000 человек, считается наиболее пострадавшей от коронавируса страной Европы.

Агентство AFP отмечает, что финансовых ресурсов, чтобы самостоятельно справиться с экономическими последствиями эпидемии, у нее практически нет.