В Украине экс-глава МВД Кожара задержан по подозрению в убийстве

Леонид Кожара подозревается в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Кожара возглавлял внешнеполитическое ведомство Украины при президенте Викторе Януковиче.

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. "Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook в среду, 25 марта.

По словам Геращенко, труп Старицкого с огнестрельным ранением был обнаружен в ночь на 22 февраля в доме Кожары, при этом выстрел был совершен из наградного оружия владельца дома. "Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - указал Геращенко.

Леонид Кожара занимал пост главы МИД Украины в 2012 - 2014 годах при президенте Викторе Януковиче. Кожара возглавлял ведомство в то время, когда руководство Украины во главе с Януковичем приняло решение не подписывать договор о партнерстве с Евросоюзом. Это решение вызвало многомесячные массовые протесты в Украине, приведшие, в конечном итоге, к свержению Виктора Януковича.