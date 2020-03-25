В обращении по коронавирусу Путин заявил о переносе голосования по поправкам в конституцию

Президент РФ выступает с обращением по ситуации вокруг коронавируса.

Всероссийское голосование по поправкам в конституцию, изначально запланированное на 22 апреля, будет перенесено на более позднюю дату. Об этом в среду, 25 марта, заявил президент России Владимир Путин, выступивший с обращением к гражданам России в связи с пандемией коронаируса. "Считаю, что голосование по поправке к конституции надо перенести", - заявил он.

Накануне российский лидер провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране с руководством правительства, Центрального банка и администрации президента. В целях подготовки к выступлению Путин изменил свой график, отменив вылет в Санкт-Петербург.

По итогам заседания президиума координационного совета при правительстве было, в частности, принято решение о выделении 1,4 млрд рублей Роспотребнадзору на работы по созданию вакцин для защиты от SARS-CoV-2 и тестированию лекарств.

По официальной информации, в России не зафиксировано ни одной смерти от последствий COVID-19. По статистике оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией, число заболевших в 55 регионах страны составляет 658, выздоровело 29 человек, под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.