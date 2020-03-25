В Украине введен режим чрезвычайной ситуации, карантин продлен на 30 дней

Украина расширила на всю страну режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее в Киеве и отдельных регионах в связи с коронавирусом. Соответствующее решение принято в среду на заседании правительства. Режим ЧС вводится на 30 дней - до 24 апреля. До этого же срока продлен карантин, сообщает РБК-Украина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим ЧС могут как продлить, так и прекратить раньше срока в зависимости от ситуации. Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращения распространения COVID-19. Медицинские учреждения имеют право принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса или тех, кто с ними контактировал, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке.

Постановление также предусматривает обязательную госпитализацию и карантин для больных коронавирусом и тех, кто уклоняется от лечения. Нацполиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану возле объектов, где проводятся обязательные обследования, госпитализация или карантин, передает "Интерфакс - Украина".

C 28 марта Украина планирует остановить любые пассажирские перевозки через границу. "В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украине был поток граждан из-за рубежа, и этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией", - объяснил премьер.

Шмыгаль отметил, что за последние дни единственным источником коронавируса в Украине были люди, которые вернулись в страну из путешествий или с заработков.

На сегодняшнем заседании правительства также предложили предусмотреть уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения. Предполагается, что контрабанда медицинских масок, халатов и т.д. будет наказывается штрафами; в случае контрабанды в значительном размере - до трех лет тюрьмы; группой лиц или в крупном размере - от трех до шести лет лишения свободы.