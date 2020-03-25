В России закроют все кинотеатры и ночные клубы

Мировое сообщество борется с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель легочного заболевания COVID-19 обнаружен более чем у 400 тысяч человек.

Главврач больницы в Коммунарке: Москва уже пошла по "итальянскому" сценарию

Главврач городской клинической больницы (ГКБ) № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, куда привозят большинство пациентов с подозрением на COVID-19, в беседе с президентом России Владимиром Путиным, посетившим ГКБ, высказал мнение, что Москва уже пошла по "итальянскому" сценарию в ситуации с ростом числа заболевших. "Если вдруг будет этот всплеск (роста заболеваемости. - Ред.) большой, и Москва по этому пути и пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться", - заявил он. Полный транскрипт беседы размещен на сайте пресс-службы Кремля. По статистике оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией, число заболевших в России составляет 495. Официально пока не подтверждена смерть ни одного человека.

На всей территории России закроют кинотеатры и ночные клубы

Правительство России поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России, сообщает РИА "Новости". Также поручено запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах.