В России производится 500 тысяч тестов на COVID-19 в неделю

Постоянно пополняемый запас в 700 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию создается в России, при этом мощность производства - до 500 тыс. тестов в неделю, передает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Роспотребнадзора Вячеслава Смоленского.

"Сегодня мощности по производству тестов только центра "Вектор" Роспотребнадзора составляют 500 тыс. определений в неделю. Этой мощности вполне достаточно, с запасом, для того, чтобы проводить диагностику в стране", - сказал Смоленский журналистам на брифинге во вторник.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что такой объем производства позволят полностью обеспечить диагностикой COVID-19 все российские регионы.

Он выразил уверенность, что российские тесты достаточно точно определяют коронавирус - они не уступают зарубежным аналогам и проверялись в Китае.

Ранее в марте о создании в стране постоянно пополняемого запаса тест-систем на коронавирус говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также сообщал, что тест-системы поставят во все регионы, будет вестись контроль за тем, чтобы логистика поставок улучшалась с каждым днем. "Данные обо всех проводимых лабораторных исследованиях на коронавирус будут централизованы", - сказал премьер.