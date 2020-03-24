Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на год

На фоне пандемии коронавируса МОК после совещания с правительством Японии принял решение перенести Олимпиаду в Токио. Ранее к этому призвали Национальные олимпийские комитеты многих стран.

Международный олимпийский комитет (МОК) из-за пандемии коронавируса решил перенести Олимпиаду, которая должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, примерно на один год. Решение было принято после телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой МОК Томасом Бахом во вторник, 24 марта.

Ранее с призывом отложить дату Игр выступили Национальные олимпийские комитеты Германии, Норвегии, Испании, Новой Зеландии, США, Франции и других стран. За перенос Олимпиады высказался Олимпийский союз в ФРГ. С критикой выжидательной тактики МОК по поводу даты проведения Олимпийских игр-2020 выступили и немецкие политики.

Австралия и Канада отказались отправлять спортсменов в Токио

Национальный олимпийский комитет Канады в понедельник, 23 марта, сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания вирусной пневмонией COVID-19.

Национальный олимпийский комитет Австралии также посоветовал своим спортсменам готовиться к проведению Олимпиады летом 2021 года. Члены комитета в ходе видеоконференции единогласно согласились, что сборную Австралии невозможно сформировать "при переменчивых обстоятельствах на родине и за границей".

Развитие пандемии коронавируса в мире

По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия коронавируса охватила 196 стран и территорий, общее число заразившихся превысило 390 тысяч. От последствий заболевания скончались 17,1 тыс. человек, выздоровели более 103 тысяч. В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, новые заражения почти не выявляются на протяжении последних недель.

На 24 марта наиболее пострадавшей страной является Италия, в которой коронавирусом заразились почти 64 тысяч человек, более 6 тысяч скончались. На третье место в мире по числу зараженных вышли США, в которых подтверждено более 46 тысяч случаев коронавируса.