Великобритания вслед за рядом европейских стран на три недели ограничивает свободу передвижения ради борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Жители королевства смогут покидать свои дома лишь для покупок товаров первой необходимости, посещений врача и индивидуальных занятий спортом. "Сегодня вечером я даю британскому народу одно простое указание - вы должны оставаться дома", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телеобращения к нации в понедельник, 23 марта.

Статьи по теме: Борис Джонсон: мы можем переломить ситуацию с коронавирусом за 12 недель

Please join me for an important update on #coronavirus #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/QSlIOIaYsF