В Ухане пик эпидемии коронавируса пройден, ежедневный прирост заболевших несколько дней подряд равен нулю

Два месяца назад, 23 января, 11-миллионный Ухань в Центральном Китае был помещен на жесткий карантин из-за вспышки коронавируса, что было беспрецедентно в случае такого крупного мегаполиса. Однако сейчас, в условиях пандемии COVID-19, город начинает казаться одним из самых безопасных мест в мире, пишет ТАСС.

На сегодняшний день число заболевших в Ухане превысило 50 тыс., более 2,5 тыс. умерли. Тем не менее пик заболевания там уже пройден, ежедневный прирост заболевших несколько дней подряд равен нулю, власти дали добро на постепенное возобновление работы предприятий, а те, кто предпочел эвакуироваться из Уханя, уже мечтают вернуться назад.

С начала эпидемии коронавируса Ухань приостановил работу местных предприятий, чтобы сократить перемещения людей по городу и замедлить распространение инфекции. Ограничительные меры коснулись всех, кроме задействованных непосредственно "на передовой" борьбы с заболеванием. Местные жители оказались фактически заперты по домам, им не разрешалось выходить на улицу, причем даже за продуктами: магазины осуществляли доставку провизии на дом. Детские площадки и улицы опустели, по словам очевидцев, мегаполис превратился в город-призрак.

Некоторые СМИ называли такие меры "грубыми" и "драконовскими". Однако они уже дали свои результаты: согласно официальной статистике, 19 марта в Ухане впервые за сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Многообещающий нулевой прирост держался три дня подряд.

На прошлой неделе правительство провинции Хубэй опубликовало заявление, согласно которому предприятия Уханя с 21 марта могут возобновить работу. Исключение составляют компании из "негативного списка" — те, нормальное функционирование которых предполагает большое скопление людей. Так, кинотеатрам, книжным магазинам, барам, спортзалам, кафе и ресторанам, общественным баням, интернет-кафе, салонам красоты, учебным заведениям, караоке-барам нельзя приступить к работе до окончания эпидемии и соответствующего распоряжения местных властей.