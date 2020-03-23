МОК в течение четырех недель примет решение о судьбе Олимпиады

В заявлении Международного олимпийского комитета отмечается, что "отмена Олимпийских игр в Токио 2020 года не решит ни одной из проблем и никому не поможет. Поэтому вопрос об отмене не стоит на повестке дня".

Учитывая пандемию коронавируса, Международный олимпийский комитет (МОК) намерен в течение четырех недель принять решение о возможном переносе летних Олимпийских игр, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОК, размещенном в воскресенье, 22 марта, на сайте организации.

Как отмечается в документе, рассматривая различные варианты решения проблемы, МОК, с одной стороны, отмечает значительное улучшение ситуации в Японии, где люди тепло приветствуют Олимпийский огонь. Это придает уверенность, что МОК может, при определенных ограничениях безопасности, "организовать Олимпийские игры в стране, соблюдая при этом свой принцип охраны здоровья всех участников". С другой стороны, "наблюдается резкое увеличение случаев заболевания и новых вспышек COVID-19 в разных странах на разных континентах". Кроме того, могут возникнуть проблемы с использованием для олимпийских нужд ряда объектов инфраструктуры, миллионами забронированных ночевок в отелях, необходимостью перекроить графики международных состязаний, по меньшей мере, по 33-м олимпийским видах спорта.

В то же время в заявлении отмечается, что "отмена Олимпийских игр в Токио-2020 не решит ни одной из проблем и никому не поможет. Поэтому вопрос об отмене не стоит на повестке дня". В заявлении отмечается, что МОК со всеми ответственными партнерами приступил к рассмотрению различных сценариев решения вопроса о судьбе Игр.

Как сообщает агентство AFP, МОК разослал всем национальным организациям вопросник относительно пандемии. В анкете, получившей название "COVID-19 и подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио", национальные Олимпийские комитеты должны, в частности, объяснить, каким образом влияют на подготовку спортсменов к Играм существующие в той или иной стране ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. В свою очередь, информирует агентство sid, Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB) начал опрашивать немецких спортсменов об их отношении к проведению Игр в Токио. По данным агентства, по результатам этого опроса будет сформирована стратегия поведения DOSB в отношениях с МОК.