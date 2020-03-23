"Хочешь пойти в Польшу – пошел туда и сиди там". Лукашенко не собирается эвакуировать белорусов из Европы

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии коронавируса.

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали. Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там", - заявил президент Республики Беларусь. Напомним, коронавирус в Беларуси диагностирован уже у 69 человек. Вместе с тем, по официальной статистике Министерства здравоохранения страны, по состоянию на 9 утра 20 марта из больниц были выписаны 15 пациентов, выздоровевших от инфекции. Сейчас продолжают лечение 54 человека. О смертельных случаях от COVID-19 в республике не сообщается. Статьи по теме: Паника по-партизански. Коронавирус в Беларуси: все под контролем? Президент Беларуси критикует решение России частично закрыть границу Видео с заявлением Лукашенко появилось в телеграм-канале Пул N3 и собрало более 200 000 просмотров.

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