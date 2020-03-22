Два землетрясения в Хорватии за сутки. Паники нет, но режим карантина рухнул

Землетрясения магнитудой 5,3 и 5 зафиксировали в воскресенье в Хорватии, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр первого землетрясения находился в 7 км к северу от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр второго зафиксирован в 6 км к северу от Загреба. Очаг также залегал на глубине 10 км.

Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. В интернете появляются фотографии машин, раздавленных упавшими на них плитами. Повреждения получил Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.

Паники нет, но введенный в городе режим карантина рухнул. Многие люди пытаются уехать из города на автомобилях.

Землетрясение стало сильнейшим за 140 лет, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Премьер сообщил, что армия и экстренные службы приступили к устранению последствий, и призвал граждан выполнять предписания Штаба гражданской защиты.

Служба скорой помощи Загреба вначале сообщала об одной жертве - подростке 15-ти лет, на которого упала часть фасада. Затем Институт экстренной медицинской помощи сообщил, что подросток, считавшийся погибшим, жив, но находится в критическом состоянии.