Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч человек, умерших более 13 тысяч

Утром (по состоянию на 08:00 по московскому времени) в воскресенье, 22 марта, в мире насчитывалось более 307 тысяч человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Число жертв инфекции достигло 13 049 человек. Вылечились на данный момент более 92 тысяч человек, согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса, которые основаны на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер субботы в стране зафиксировано 4 825 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 793 больше, чем за среду. Всего зарегистрировано 53 578 больных. Россия уже предложила Италии помощь в борьбе с инфекцией.

В Испании зафиксировано 24 926 случаев заражения (почти на пять тысяч больше, чем в пятницу), скончались 1 326 пациентов. Во Франции 14 459 зараженных (562 умерли), в Германии - 13 957 (44), в Швейцарии - 6 100 (56), в Великобритании - 5 018 (233), в Нидерландах - 2 994 (106), в Австрии - 2 388 (шесть), в Бельгии - 2 257 (37), в Норвегии - 1 742 (семь), в Швеции - 1 623 (16), в Дании - 1 255 (девять).

В США на вечер пятницы зафиксированы 22 177 случаев заражения коронавирусом при 278 случаях смертельного исхода.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране достигло 3 261 человек, зарегистрировано 81 054 случаев заболевания. Из них в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй скончались 3 144 пациентов, заболели 67,8 тыс. человек

В Южной Корее за истекшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения COVID-19 и два новых случая летального исхода в результате вызываемого вирусом заболевания. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 8 897 человек, скончались 104.

В Иране число жертв достигло 1 566 при 20 610 заразившихся.

В Японии зафиксировано 1767 случаев заражения при 53 умерших.

Менее тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира. Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Всего в мире на домашнем карантине находится около 1 млрд человек. В США режим "оставаться дома" объявлен примерно для трети населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая в начале года, пандемией.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии, некоторые вводят режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

Так, Евросоюз объявил о закрытии внешних границ на 30 дней. Россия значительно ограничила авиаперелеты и прекратила железнодорожное сообщение со многими государствами. На территории всей страны действует режим повышенной готовности.

Китай предложил Франции, Испании, Германии и Сербии помощь Китая, накопившего опыт по борьбе с коронавирусом. Бригады китайских медиков уже работают в ряде стран мира.