Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира

Медики в разных странах работают над вакциной от Covid-19 и новыми процедурами тестирования. Кто испытывает вакцины и можно ли надеяться на массово доступное лекарство в ближайшем будущем?

В середине марта Всемирная организация здравоохранения перечислила 41 вариант "вакцин-кандидатов".

Среди разработчиков вакцин-кандидатов указаны крупные мировые фармацевтические холдинги и известные университеты - Оксфордский университет в Англии, Институт Пастера во Франции.

За минувшую неделю некоторые из них объявили о начале клинического тестирования на людях. Какие вакцины и в каких странах сейчас тестируются?

Вакцины в разработке

За последние несколько дней в нескольких городах США начались программы клинических испытаний вакцины против коронавируса на добровольцах.

Как рассказали Би-би-си в исследовательском центре компании Inovio в Сан-Диего, там испытания займут несколько месяцев, но даже при полном успехе на массово доступную вакцину можно будет рассчитывать только к середине следующего года.

В пятницу о начале испытаний вакцины против Covid-19 сообщил российский Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства говорят о внедрении вакцины в четвертом квартале 2020 года. РБК сообщает, что препарат испытывают на животных.

Ранее о тестировании потенциальной вакцины на людях объявили две больницы в Бостоне. В программе Массачусетской центральной больницы участвуют трое добровольцев, но часть из них получит плацебо.

Специалисты исследовательского центра Kaiser Permanente в Сиэтле сделали прививки с экспериментальной дозой четверым добровольцам, сообщило 17 марта агентство Ассошиэйтед пресс.

Во вторник китайская компания CanSino Biologics объявила, что ее версию вакцины под названием Ad5-nCoV одобрили для первой фазы клинических испытаний. Вакцина содержит фрагмент генетического кода вируса, сообщает Newsweek.

Процедуры тестирования

Оптимизация методов тестирования на коронавирус - важный аспект борьбы с эпидемией. Некоторые европейские страны и США столкнулись с дефицитом наборов для тестирования.

Британский премьер Борис Джонсон на этой неделе пообещал, что в Британии на вирус будут тестировать 25 тысяч человек в день. Но в среду председатель британской коллегии терапевтов Мартин Маршалл признал, что Британия столкнулась с дефицитом тестов на наличие Covid-19.

На дефицит наборов жалуется также север Италии, один из самых зараженных регионов Европы.

Новые методы тестирования на вирус тоже разрабатываются. В четверг о первом успешном испытании нового метода сообщила команда ученых из Израиля. Этот метод молекулярного тестирования может обрабатывать сразу несколько образцов, говорят его разработчики.

В Европе и США сразу несколько компаний на этой неделе выпустили наборы для быстрого тестирования на дому. Однако в Америке возникла проблема с лицензированием. На данный момент ни один из наборов не лицензирован управлением по санитарному надзору США.

Британский премьер также пообещал закупить тесты на антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на коронавирус. Эти тесты, наподобие тестов на беременность, люди смогут делать сами, чтобы проверить, переболели ли они уже Covid-19.

Это важно, поскольку многие переносят эту болезнь без симптомов, являясь переносчиками вируса. Люди, уже переболевшие и получившие иммунитет, смогут вернуться к своей нормальной деятельности без угрозы заразить окружающих.