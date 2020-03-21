В Москве закрывают фитнес-центры, бассейны и аквапарки из-за коронавируса

В Москве закрывают фитнес-центры, бассейны и аквапарки из-за коронавируса.

"Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей", - говорится в сообщении.

В пятницу аналитики зафиксировали отток клиентов в небольших фитнес-центрах и спа-салонах. Продажи фитнес-центров в Москве и Санкт-Петербурге снизились на 43% и 31% соответственно, писал ТАСС.

Помимо фитнес-клубов и спа, существенное снижение наблюдалось в салонах красоты (на 21%) и у детских развлекательных площадок (на 51%).

В Москве на 21 марта зафиксировано 137 из 306 случаев заболевания COVID-19 по России. Восемь человек выздоровели.