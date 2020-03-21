Итальянские врачи назвали болезни, повышающие риск умереть при коронавирусе

Сердечно-сосудистые заболевания и диабет увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции на 10,5% и 7,3% соответственно, говорится в отчете итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия. Повышенный риск также наблюдается у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3%), гипертонией (на 6%) и онкологическими заболеваниями (на 5,6%).

Ломбардия, напомним, стала первым регионом Италии, где в конце февраля была отмечена вспышка коронавируса, а теперь страна находится на первом месте в мире по числу жертв новой инфекции (4032), опережая Китай почти на тысячу случаев. По числу заболевших (более 47 тысяч человек) Италия на втором месте после КНР.

Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции бывает только у пожилых людей. Он отметил, что половине "тяжелых" больных в отделении меньше 65 лет, есть много пациентов 20-30 лет. Единственное различие в том, что "молодые люди обычно более здоровы, поэтому чаще выживают", передает Sky News.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения Италии сообщало, что более 99% умерших пациентов с коронавирусом в стране имели другие серьезные проблемы со здоровьем.

Почти у половины умерших были еще минимум три болезни, помимо коронавируса. У более 75% умерших наблюдалось высокое кровяное давление, около 35% страдали диабетом, треть - сердечными заболеваниями. По результатам исследования данных по 18% летальных исходов от коронавируса только у трех жертв ранее не наблюдалось каких-либо патологий.