В Кремле отказались считать катастрофой падение нефтяных цен. Но они могут рухнуть снова - до 5 долларов

Резкое падение мировых цен на нефть, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении и расширении сделки, нельзя считать катастрофой для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК. Между тем аналитики описывают сценарий, при котором цена на нефть опустится до пяти долларов за баррель и даже ниже.

"Это весьма неприятная ценовая конъюнктура. Что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать слова вице-президента компании ЛУКОЙЛ Леонида Федуна, который назвал падение цен на нефть ниже 25 долларов за баррель "катастрофическим".

Песков также напомнил, что "бывали времена, когда цена [на нефть] была еще ниже". При этом он отметил, что у России есть "солидный запас прочности" и это позволит обеспечить исполнение всех социальных обязательств. Нефтяной же сектор США, по словам пресс-секретаря президента, уже находится в "бедственном состоянии", так как производители сланцевой нефти страдают от падения цен.

Ранее в пятницу совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун назвал цену на нефть катастрофически низкой для российской экономики. "Я знаю, что отдельные государственные компании ее [идею о выходе из сделки ОПЕК+] активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов", - отметил бизнесмен.

Известно, что первой в поддержку выхода России из соглашения о сдерживании добычи с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК выступила государственная компания "Роснефть" друга Путина Игоря Сечина. Там полагали, что разрыв с Саудовской Аравией принесет больше всего неприятностей американцам. "С точки зрения интересов России эта сделка (ОПЕК+) просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи", - говорил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Теперь же Россия, рассорившись с саудитами в стремлении "насолить" американцам, начала, как выразился Федун, "войну на истощение" с Эр-Риядом. И США от этой войны только выиграют.

В США - самое большое потребление нефти и прямая зависимость цен на бензин и дизельное топливо от стоимости сырья: чем ниже цена нефти, тем дешевле бензин. По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится. "Население не страдает от роста цены, но ничего не получает от ее падения. А курс рубля, к сожалению, будет падать, никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы [населения России] упадут", - предупредил бизнесмен.

При этом ценовая война не убьет, а лишь "сильно ранит" сланцевую добычу в США, считает Федун. По его мнению, производство сланца будет отброшено на шесть-семь лет назад. Однако по тем сценариям, что рассматривают в ЛУКОЙЛе, если России и странам ОПЕК не удастся договориться о новом соглашении о снижении производства и цены на нефть останутся в диапазоне не выше 35 долларов за баррель, то начиная с 2022-2023 годов добыча в России начнет сокращаться.

Между тем аналитики "соревнуются" в пессимизме, прогнозируя величину падения нефтяных цен. Например, базовый сценарий Citigroup предусматривает баррель Brent во втором квартале в среднем по 17 долларов или ниже. Худший вариант развития событий банка предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.

К потерям от экономической "войны на истощение" с саудитами может добавиться и ущерб от новых американских санкций. В четверг источники The Wall Street Journal сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничений в отношении России из-за ее разрыва сделки с ОПЕК, который спровоцировал обвал цен на нефть.

Еще один удар по экономике РФ фактически уже нанесен с Востока. Китай начал отказываться от углеводородов "Роснефти" из-за санкций США. Китайская госкомпания Sinochem Group прямо указала в условиях прошедшего 16 марта конкурса на закупку нефти с поставкой в мае-июне, что "Роснефть" и ее дочки не могут участвовать в тендере. Этому предшествовал отказ Европы от российской нефти в пользу саудовской, пишет "Новая газета".

Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже 25 долларов. Таким образом, менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года - почти втрое (8 января нефть торговалась около 72 долларов за баррель).

18 марта цена на российскую нефть марки Urals, которая традиционно торгуется со скидкой к цене на Brent, опускалась ниже $19 за баррель. Однако уже 19 марта цена барреля Brent выросла более чем на 14%, поднявшись выше $28, а 20 марта перевалила за отметку $30. На пике она в пятницу поднималась до $30,67. Однако даже после этого стоимость нефти остается значительно ниже цены отсечения по бюджетному правилу ($42,4). Это означает, что в государственном бюджете образуется дыра, которую приходится закрывать средствами из резервов, накопленных в период высоких цен на нефть и за счет увеличения налоговой нагрузки на неуклонно беднеющих россиян.

За неделю интервенций по продаже валюты, начавшихся 10 марта, Банк России реализовал на внутреннем рынке валюту на 33,4 млрд руб. Эти продажи осуществляются в рамках бюджетного правила Минфина, поскольку цена нефти Urals опустилась ниже планки отсечения, заложенной в бюджете 2020 года.

Ситуация усугубляется пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Глава Минфина России Антон Силуанов назвал ее угрозой сильнее падения цен на нефть. По словам министра, болезнь оказывает негативное влияние на целые отрасли, из-за нее "сжимаются целые сектора экономики".