Саммит "большой семерки" проведут по видеосвязи из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп решил провести саммит лидеров "большой семерки", запланированный на июнь в Кэмп-Дэвиде, в формате видеоконференции из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, которого цитирует Reuters.

По словам Дира, президент уже проинформировал об этом других членов G7. Такое решение приняли, чтобы "каждая страна сосредоточила все свои ресурсы на реагировании на медицинские и экономические вызовы COVID-19", пояснили в Белом Доме. Планируется, что еще две встречи "большой семерки" по видеосвязи пройдут в апреле и мае.

16 марта Трамп провел экстренную видеоконференцию с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, чтобы обсудить меры по противодействию распространения вируса. В частности, премьер-министр Японии Синдзо Абе выразил надежду, что его страна сможет провести Олимпийские игры, которые должны пройти в июле-августе 2020 года.

Из-за пандемии коронавируса в США введен режим чрезвычайной ситуации. 12 марта Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении на месяц запрета въезда в США из Европы. Кроме того, Госдеп США приостановил выдачу виз в большинстве стран мира. Тогда же Дональд Трамп заявил, что из-за угрозы коронавируса видит себя "президентом военного времени".