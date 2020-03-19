В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом

В эпицентре вспышки коронавируса в Китае — городе Ухань — впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным нацкомиссии здравоохранения, за последние 24 часа в материковом Китае выявили 34 завезенных в страну случая инфицирования COVID-19, при этом в Пекине зафиксирован 21 случай из 34.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Стоит отметить, что общее число заболевших материковом Китае составляет 80 928, погибли — 3245.