Власти РФ запретили с 18 марта въезд для иностранцев из-за коронавируса

Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию страны из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая, передает РИА "Новости".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранцев. В течение последних двух суток он провел телефонные разговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом (дважды), премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, говорится на сайте правительства.

"В ходе переговоров обсуждалась ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией. Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров РФ правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", - отмечается в сообщении.

Ограничение на въезд не будет применяться к сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, водителям автомобилей международного сообщения, экипажам воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членам официальных делегаций и людям, имеющим дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лицам, постоянно живущим в России, а также к людям, которые едут транзитом через воздушные пункты пропуска.

"В ходе телефонных разговоров Михаил Мишустин подчеркнул, что принимаемые российской стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", - говорится в сообщении.

Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее источники "Коммерсанта" в госструктурах сообщили, что российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.

Один из источников добавил, что проект распоряжения содержит и положения о возможности ограничения выезда граждан РФ за рубеж. Другой собеседник уточнил, что ограничения на въезд не коснутся граждан РФ, а также тех, у кого есть вид на жительство в России.

Также продолжится эвакуация россиян из стран, которые еще не запретили выезд со своей территории. Еще один чиновник сказал, что исключения также будут сделаны для официальных делегаций. Грузопотока эти меры тоже не коснутся.

Российское правительство 16 марта распространило сообщение о том, что подготовило проект распоряжения о временном ограничении въезда в Россию граждан иностранных государств, в том числе Белоруссии. В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.

Тем временем схожие правила анонсированы властями Евросоюза. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предполагается ограничение "не имеющих существенной ценности" поездок. Решение не коснется членов семей граждан ЕС, медицинского персонала и сопровождающих грузы людей.

Эта мера была проработана во время телефонного разговора между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также главами Еврокомиссии и Европейского совета. Как отмечает газета Financial Times, господин Макрон активно критиковал решения национальных властей о закрытии границ и требовал общеевропейского ответа.

Одним из раскритикованных господином Макроном поступков стало решение властей Германии закрыть границы с пятью странами - Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Въезд в страну разрешен лишь гражданам Германии, обладателям вида на жительство и работникам, живущим в приграничных районах.

В тот же день стало известно о совместном решении властей Испании и Португалии о закрытии общих границ. В соответствии с распоряжением будут работать лишь девять пограничных пунктов: через них планируется осуществлять пропуск товаров и людей, которые эти товары перевозят. О подготовке подобных мер объявили и власти Финляндии. Схожие правила приняты руководством Австрии, Чехии, Дании, Венгрии, Литвы, Польши и Швейцарии. Власти Европейского союза тем временем объявили о старте инициатив общеевропейской помощи в борьбе с вирусом.

"Уже сегодня мы начинаем совместное приобретение защитных костюмов, комплектов для теста (на COVID-19. - Прим. "Коммерсанта") и аппаратов для искусственной вентиляции легких", - сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Борьба с распространением коронавируса активизируется и в США. Там планируется введение общенационального комендантского часа - рестораны, бары и торговые центры обяжут закрываться каждый день в определенное время. Запрет не коснется продуктовых магазинов и аптек.