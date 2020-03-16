Конституционный суд России подтвердил законность обнуления сроков Путина

Конституционный суд России признал закон о поправке в Конституцию, который позволит президенту Владимиру Путину снова участвовать в выборах главы государства, соответствующим основному закону страны. Документ незамедлительно отправляется президенту и не подлежит обжалованию.

Конституционный суд (КС) одобрил содержание всех поправок в Конституцию и предусмотренную для их вступления в силу процедуру общероссийского голосования.

Он признал допустимым обнуление сроков президентских полномочий, фактически отменив свою прежнюю позицию по этому вопросу, которая в 1998 году запрещала баллотироваться на третий срок Борису Ельцину.

КС указал, что теперь поправка к Конституции, разрешающая Владимиру Путину баллотироваться в 2024 году в президенты, содержит "специальную оговорку", которая при принятии Конституции 1993 года отсутствовала.

Кроме того, суд посчитал, что хотя общероссийское голосование и не предусмотрено закрепленным в Конституции порядком принятия поправок в Основной закон, законодатель был вправе дополнительно ввести эту процедуру "в целях конституционной легитимации своего решения" .

По мнению КС, это "не может считаться отказом федерального собрания и законодателей субъектов РФ от принадлежащего им правомочия и […] обязанности", поскольку "отвечает принципу народовластия" и является "конституционно оправданным".

Аналогичную конструкцию КС применил и для оценки включения в Конституцию указания на веру в Бога: КС счел, что это "не означает отказа от светского характера Российского государства".

Поправки поступили на рассмотрение суда 14 марта. Рассмотрение вопроса прошло в закрытом режиме.

Теперь, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены на общероссийское голосование единым пакетом - россияне смогут проголосовать за или против всех поправок разом.

Голосование запланировано на 22 апреля. Пока в Кремле заявляли, что не планируют переносить голосование в связи с эпидемией коронавируса.

Предложение обнулить президентские сроки для Владимира Путина 10 марта выдвинула Валентина Терешкова во время рассмотрения законопроекта об изменении Конституции.

Сам Путин говорил, что обнуление сроков будет допустимо, если за это выскажется Конституционный суд.