В Евросоюзе ограничили экспорт медицинских защитных средств

Защитные маски, очки и спецкостюмы будут продаваться за пределы ЕС только по особому разрешению, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Их производство простимулируют.

Коронавирусный кризис стал причиной того, что Евросоюз ограничил экспорт медицинских защитных средств, которые могут быть использованы в борьбе против распространения инфекции. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Europäische Antwort auf das #coronavirus: Gesundheit der Menschen schützen und den freien Warenfluss in Europa sicherstellen. pic.twitter.com/CySQCZj0nf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 15, 2020

По ее словам, фильтрующие маски, защитные очки, спецкостюмы и другие средства защиты могут отныне продаваться за пределы ЕС только по особому разрешению. Административные органы ЕС совместно с представителями индустрии работают над тем, чтобы простимулировать производителей защитных средств.

В то же время глава Еврокомиссии высказалась против ограничений на торговлю такими товарами внутри ЕС. "Если отдельные страны запрещают продажу защитных средств в другие страны-члены ЕС, это плохо. Мы должны помогать друг другу", - подчеркнула фон дер Ляйен, высказавшись за то, чтобы в Европе была обеспечена беспрепятственная свободная торговля.

Пандемия может привести к спаду экономики в ЕС

Ранее, 13 марта, сообщалось, что в Еврокомиссии ожидают спада экономики в ЕС в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Из бюджета ЕС, которым распоряжается Еврокомиссия, на поддержку пострадавших от пандемии предприятий выделят 1 млрд евро. Эти средства пойдут на гарантии банкам с тем, чтобы они не отказывали в кредитах малому и среднему бизнесу. В Еврокомиссии надеются, что благодаря этим гарантиям предприятия смогут получить кредиты на общую сумму в 8 млрд евро. В Брюсселе обещают выделить деньги уже в ближайшие недели.

Накануне Европарламент ограничил пленарную неделю до одного дня заседаний, реагируя на распространение коронавируса.