Коронавирус: правительство Британии планирует закрыть в карантин всех старше 70 лет на месяцы

Каждый британец старше 70 лет должен будет оставаться дома в течение длительного периода времени, чтобы защититься от коронавируса. Официальное решение властей об этом будет объявлено в ближайшие недели, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Речь идет об "очень долгом промежутке времени", и власти понимают, что просят от людей многого, сказал министр Би-би-си.

Правительство столкнулось с критикой из-за недостаточно эффективной борьбы с эпидемией, в то время как число погибших от коронавирусной инфекции выросло до 21 в субботу.

На данный момент все умершие - люди в возрасте старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.

Согласно плану правительства, британцам старше 70 лет нельзя будет выходить из дома и принимать посетителей, а еду и медикаменты им будут доставлять до двери.

"[Решение об изоляции пожилых] будет объявлено в ближайшие недели. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы хотим объявить об этом, когда решим - основываясь на научных данных, - что время пришло", - сказал министр в интервью Би-би-си.

О новых мерах стало известно в момент, когда стратегию правительства по борьбе с эпидемией раскритиковали некоторые ученые. Более 200 ученых в открытом письме призвали министров ввести более жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса.

Теневой министр здравоохранения Джонатан Эшворт заявил, что общество не хочет неопределенности со стороны правительства.

"Людям нужны четкие рекомендации. Премьер-министр должен ежедневно разговаривать с гражданами и объяснять, почему вводятся изменения", - сказал он Sky News.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Британии по данным за субботу составляло 1140, почти 38 тысяч человек были протестированы. Анализы на коронавирус пока берут только у пациентов больниц.

Премьер-министр Борис Джонсон намерен призвать британские компании производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования как можно быстрее, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения справиться с эпидемией.

Кроме того, власти арендуют тысячи коек в частных больницах, если это будет необходимо.

Законопроект, дающий правительству временные полномочия по борьбе с эпидемией, будет опубликован на следующей неделе.

Лидер лейбористов Джереми Корбин попросил срочно встретиться с премьер-министром, чтобы обсудить кризис. Его партия уже призвала правительство опубликовать научную модель и данные, которые власти используют для обоснования своего подхода к сдерживанию эпидемии.

Почему и когда уязвимые люди должны самоизолироваться

Ник Триггл, корреспондент Би-би-си

Защита уязвимых и пожилых людей станет неотъемлемой частью стратегии правительства в период, когда число случаев заболевания стремительно растет. Это было одним из решений, принятых на заседании чрезвычайного правительственного комитета в четверг.

Половина всех случаев заболевания, как ожидается, придется на промежуток в несколько недель, а 95% из них на период приблизительно в 10 недель.

Поэтому власти попросят тех, кто подвержен наибольшему риску серьезно заболеть, оставаться дома. Они считают, что если удастся верно рассчитать время для самоизоляции, а люди будут следовать рекомендациям, это позволит сократить число смертей на треть.

Однако, конечно, это несет свои риски - психологические и физические.

Наибольший период, на который людям предложат самоизолироваться, может составить около 12 недель.