Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, 14 марта, что прошел тест на коронавирус. Несколько часов спустя президентская администрация объявила, что результат теста главы государства оказался отрицательным. По словам вице-президента США Майка Пенса, в Белом Доме регулярно проверяют температуру всех, кто контактирует с Трампом.

Запреты ширятся

Президент США объявил о новых ограничениях на передвижение американцев. Месячный запрет на путешествия в Европу с понедельника распространяется также на Великобританию и Ирландию. Американские граждане, которые сейчас находятся в этих странах, могут вернутся домой, по прилету они должны будут пройти особую процедуру. По словам Пенса, это решение вызвано резким увеличением числа заболевших в Великобритании.

В субботу было объявлено о 10 смертях от коронавируса в Великобритании, таким образом общее число жертв достигло 21. Число инфицированных за сутки выросло на 342 и достигло 1140. В США общее число заразившихся составило 2499, из них 252 случая были диагностированы в последние сутки. 51 человек скончался. Накануне в США был введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Коронавирус остановил круизы

Дональд Трамп также сообщил в своем Twitter-аккаунте, что в США приостанавливают работу мировые круизные компании.

At my request, effective midnight tonight, Carnival, Royal Caribbean, Norwegian, and MSC have all agreed to suspend outbound cruises for thirty days. It is a great and important industry – it will be kept that way!