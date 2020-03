Все началось с города Сиена, в итальянском регионе Тоскана. На видео пустая улица и слышны доносящиеся из окон домов голоса людей. Они поют народную песню ‘Canto della Verbena’ (Пока Сиена спит). Как сообщает Independent, этой песней обычно выражают гордость за малую родину.

Видео быстро разлетелось по интернету и тронуло сердца миллионов пользователей. "Эстафету" подхватили другие итальянские города. Люди танцуют, поют и стараются не падать духом в это нелегкое время.

Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn