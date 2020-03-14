Россия закрыла границу с Польшей и Норвегией из-за коронавируса

Россия временно закрыла сухопутные участки границы с Польшей и Норвегией, чтобы приостановить распространение коронавируса. Турция ввела запрет на въезд еще на 9 стран.

Россия с 15 марта временно закрывает сухопутные участки границы с Польшей и Норвегией. Эти меры приняты в попытках замедлить распространение коронавирусной инфекции, говорится на официальном сайте правительства РФ.

Исключение будет сделано для граждан Беларуси, членов официальных делегаций и тех, кто имеет вид на жительство в России.

С 16 марта Россия также ограничивает авиасообщение в страны Евросоюза. Полеты будут осуществляться только из аэропорта Шереметьево в столицы государств ЕС. Данная ограничительная мера не затрагивает чартерные рейсы.

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в России к 14 марта возросло до 47.

Турция расширила запрет на въезд еще на 9 стран

Между тем министерство внутренних дел Турции в субботу, 14 марта, сообщило о введении запрета на въезд из девяти стран, охваченных пандемией коронавируса. Среди них - Германия, Франция, Австрия, Испания, Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерланды и Швеция. Въезд также закрыт для всех иностранцев, которые были на территории этих стран в течение 14 последних дней.

Гражданам Турции также временно запрещен въезд в эти государства. Анкара приостановила авиасообщение в данных направлениях до 17 апреля. Ранее Турция запретила въезд в страну с территории Китая, Ирана, Ирака, Италии и Южной Кореи. Число зарегистрированных заболеваний коронавирусной инфекцией в Турции 14 марта возросло до пяти.