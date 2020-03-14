Путин подписал закон о поправках к Конституции РФ

Текст подписанного президентом России закона о поправках к Конституции РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон РФ "О поправке к Конституции Российской Федерации". Теперь текст документа будет направлен для проверки в Конституционный суд. После этого пройдет общероссийское голосование по поправкам, которое запланировано на 22 апреля.

Ранее в тот же день Совет Федерации подвел итоги рассмотрения законопроекта региональными парламентами, которые все без исключения его одобрили.

11 марта законопроект поддержали обе палаты парламента

Пакет поправок в основной закон, инициированный Путиным, Госдума, а затем и Совет Федерации одобрили 11 марта. Среди прочего, нововведения предусматривают обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны.

Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. В Москве и ряде городов России прошли одиночные пикеты против изменений в конституцию.

Обнуление президентских сроков только для Путина

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с инициативой обнуления президентских сроков для Владимира Путина, российский парламент ее поддержал. "Возможность, которая предоставлена президенту Российской Федерации после 2024 года - по окончании срока полномочий, - избираться, однозначно принесет больше стабильности", - цитирует пресс-служба Госдумы заявление ее председателя Вячеслава Володина.

По сведениям "Левада-центра", на всенародном голосовании в апреле лишь четверть россиян готовы проголосовать за внесение нововведений в основной закон, а каждый десятый намерен проголосовать против.