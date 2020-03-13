Jornal O Dia: у президента Бразилии обнаружили коронавирус. Неделю назад он встречался с Дональдом Трампом

Первый анализ на коронавирус у 64-летнего президента Бразилии Жаира Болсонару дал положительный результат, сообщает газета Jornal O Dia со ссылкой на источники. 13 марта станут известны результаты второго теста, которые подтвердят или опровергнут заболевание у Болсонару.

2 марта президента Бразилии поместили под наблюдение после того, как коронавирусной инфекцией COVID-19 заболел его директор по коммуникациям Фабио Вайнгартен.

7 марта Жаир Болсонару и Фабио Вайнгартен посетили резиденцию президента США Мар-а-Лаго, где среди прочего контактировали с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. После того, как у Вайнгартена обнаружили COVID-19, в Белом доме заявили, что Трампа и Пенса не станут проверять на коронавирус.