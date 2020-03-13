В Подмосковье из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

В Московской области запрещены мероприятия более чем с 5000 участников. Минздрав должен привести "в полную готовность" местные медучреждения.

На территории Подмосковья в пятницу, 13 марта, введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В соответствии с указом в области запрещено проведение массовых мероприятий более чем с 5000 участников. В случае меньшего числа от подобных мероприятий тоже рекомендовано воздерживаться.

По возвращении из Китая, Южной Кореи, Италии, Испании, Ирана, Франции и Германии жителям предписывается 14 дней соблюдать на дому режим карантина. При этом работодатели обязаны будут по требованию властей предоставлять информацию "обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией".

Областные медучреждения готовят к коронавирусу

Документ также обязывает областной Минздрав привести "в полную готовность" местные медицинские учреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в Москве массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек. Постановление было принято 10 марта. В тот же день целый ряд оппозиционных организаций и активистов подали в мэрию Москвы уведомления о проведении митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Свыше 30 заболевших

По состоянию на 07.20 мск 13 марта число случаев инфицирования коронавирусом в России выросло до 34. Среди заразившихся есть ребенок, у него болезнь протекает без симптомов.

Telegram-канал Baza 12 марта сообщил о смерти пожилого пациента медицинского центра в московском поселке Коммунарка, куда больных отправляют для проверки на коронавирус. Заместитель главного врача медцентра Игорь Тюрин и департамент здравоохранения Москвы заявляют, что мужчина скончался не от заболевания COVID-19.