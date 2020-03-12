БелАЭС: пока мы не будем готовы безопасно завезти топливо, никто этого делать не будет

Сроки завоза ядерного топлива для БелАЭС переносились три раза. Точную дату, когда топливо поступит на электростанции, не называют ни в Министерстве энергетики, ни в Госатомнадзоре, ни на самой станции. Задержку объясняют вопросами безопасности.

— Я лишь могу сказать, что для станции и Беларуси главным в данном проекте является надежность и безопасность, — заявил замначальника производственно-технического отдела БелАЭС Борис Парамонов. — Пока мы не будем готовы надежно и безопасно запустить станцию и завезти топливо, никто этого делать не будет.

Консультант Госатомнадзора МЧС Олег Соболев отметил, что специалисты ведомства проверили перегрузку имитаторов ядерного топлива:

— Инспекторы и руководство Госатомнадзора убедились, что персонал БелАЭС правильно осуществляют мероприятия по перегрузке. Проверка под запуск ядерного топлива стартовала 17 февраля. По законодательству, она может занять до 30 дней — и действия на площадке, и подготовка итоговой документации. Но это один из этапов надзора. Также нужно понимать, что будет промежуток между поставкой ядерного топлива и пуском станции.

Конкретные причины, по которым завоз топлива откладывают, специалисты не называют. Изначально поставка планировалась на март 2019 года. Российский завод по производству топлива — ТВЭЛ — уже изготовил партию тепловыводящих сборок для БелАЭС, в конце 2018 года белорусская сторона провела контроль их качества.

— Если говорить о безопасности такого объекта, как атомная электростанция, здесь уже не работают заранее установленные сроки, вопрос слишком серьезный, — пояснил консультант Госатомнадзора Олег Соболев. — Надо понимать, что когда мы говорим о готовности станции принять у себя свежее ядерное топливо — это целый комплекс мероприятий: место, где топливо будет находиться до момента погружения в реактор; вопрос обеспечения физической защиты; работа с МАГАТЭ в рамках договора о соблюдении гарантий нераспространения ядерного оружия; готовность Белорусской железной дороги к перевозке ядерного топлива — проверяется готовность многих систем и служб. Правильная позиция: когда все будет на 100% готово, тогда и будут планироваться даты завоза топлива.

— Топливо завезем, когда будем полностью готовы к физическому пуску. Горячую обкатку, которая идет сейчас, закончим в марте. Потом ревизия всего оборудования, и только после этого физический пуск, — заявил 4 марта заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.