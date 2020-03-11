Ключевым заводам в китайском Ухане разрешили возобновить работу

Правительство китайской провинции Хубэй разрешило возобновить работу ключевых предприятий города Уханя, откуда пошло распространение коронавируса, "на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации", сообщает РИА "Новости".

В первую очередь работу восстановят предприятия, которые считаются важнейшими для развития национальной экономики, улучшения благосостояния народа и обеспечивающие жителей города предметами первой необходимости.

В их числе таких предприятий производители медицинского оборудования, лекарственных, защитных и дезинфицирующих средств, компании по переработке медицинских отходов, компании задействованные в обеспечении водо- и электроснабжения, отопления, в нефтегазовой отрасли, области связи, предприятия по производству, переработке и поставкам продуктов питания.

К нормальному режиму работы также разрешено вернуться магазинам, супермаркетам, оптовым торговцам сельскохозяйственной продукцией, службам доставки, складам, компаниям, занимающиеся электронной коммерцией.

Предприятия, имеющие важное значение для поддержания национальных и глобальных производственных цепочек, могут возобновить производство, получив разрешение в рамках мер по профилактике и контроля за распространением коронавируса. Другие компании могут возобновить работу не раньше 20 марта.

Как сообщает агентство Kyodo, работу в Ухане символически возобновил завод Honda Motor. Пока он будет вести производство в очень ограниченных размерах. Корпорация Nissan Motor сообщила, что в течение недели работу возобновит работу в Хубэе. Завод планировалось открыть еще 24 февраля, но по требованию местных властей каникулы продлились.

Nissan Motor уже возобновила работу и на других своих предприятиях в Китае. В феврале объем продаж автомобилей этой компании упал в КНР на 80% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Toyota Motor также восстановила деятельность всех своих четырех сборочных заводов в Китае.

Накануне Ухань посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Он назвал жителей города героями и поблагодарил от имени всего народа за самоотверженность и вклад в борьбу с эпидемией. "Именно благодаря жертвам, самоотверженности, настойчивости и усилиям жителей Уханя мы имеем сегодняшние позитивные изменения в эпидемиологической ситуации", - сказал китайский лидер.

По данным китайских СМИ, в Ухане после выписки последних пациентов закрылись все временные госпитали для приема больных с коронавирусом. Последним в "режим отдыха" перешел госпиталь "Учан" на Уханьском стадионе.

Ухань с 23 января фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы. В город не впускают автобусы и водный транспорт, не работают аэропорт и железнодорожные вокзалы. Въезд в город и выезд из него без особого разрешения запрещен. Строго ограничен и режим передвижения по Уханю.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались более 3 тысяч заболевших. Большая часть летальных исходов приходится на провинцию Хубэй. 61,5 тысячи человек выздоровели.