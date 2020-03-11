Марш сторонников Гуайдо в Венесуэле разогнали слезоточивым газом

Марш к зданию Национальной Ассамблеи стал первой акцией "Фазы долговременной борьбы", объявленной Хуаном Гуайдо. За время политического кризиса Венесуэлу покинул каждый шестой житель.

Силы безопасности Венесуэлы применили слезоточивый газ против участников массовой демонстрации сторонников оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в Каракасе. Как сообщает в среду, 11 марта, агентство AFP, сам Гуайдо, которого многие страны признали временным президентом страны, находился среди демонстрантов, пытаясь убедить полицию разблокировать улицу, ведущую к зданию Национальной Ассамблеи, куда направлялись протестующие.

Эта демонстрация стала первой акцией в рамках объявленной оппозицией "Фазы долговременной борьбы". Об этом чуть ранее заявил сам Гуайдо, выступая перед собравшимися.

Политическое противостояние в Венесуэле продолжается уже больше года, после того, как парламент страны, находившийся к тому времени под контролем оппозиционных сил, назначил Хуана Гуайдо президентом страны. Его признали США, Германия и более 50 стран в мире. В то же время глава Венесуэлы Николас Мадуро, которого поддерживает армия, а также Россия, Китай и Куба, отказался покидать свой пост.

Шестая часть венесуэльцев сбежала из страны

Венесуэла многие годы прибывает в состоянии жесткого экономического кризиса. Согласно отчету, опубликованному структурами ООН 10 марта, за время политического противостояния страну покинуло около 5 миллионов человек, то есть почти каждый шестой житель (по данным Всемирного банка, население Венесуэлы в 2017 году составляло почти 32 млн человек. - Ред.).