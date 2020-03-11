Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая

Торжественные мероприятия в Москве по случаю Дня Победы состоятся "в разгар политического сезона" в США, объяснил глава Белого дома свой отказ от визита.

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины победы над гитлеровской Германией. Белый дом сообщил о решении главы государства во вторник, 10 марта. Торжественные мероприятия в Москве состоятся "в разгар политического сезона" в Соединенных Штатах, объяснил Трамп свой отказ, добавив, что ценит приглашение Кремля.

Российская сторона пока не знает, кто представит Соединенные Штаты на мероприятиях в День Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков несколькими часами ранее. Тогда же он рассказал об отказе Трампа приехать в Москву. При этом издание "Коммерсант" со ссылкой на собеседника в госструктурах США сообщило, что американская сторона будет представлена на самом высоком уровне.

Президент РФ Владимир Путин ранее порекомендовал странам антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая. "Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать", - отметил он в интервью ТАСС.

В США 2020 год связан с выборами президента. До июня в стране проходят предварительные внутрипартийные голосования, после которых кандидаты от республиканцев и демократов будут официально выдвинуты на партийных съездах. Выборы главы государства запланированы на 3 ноября.