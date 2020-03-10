Путин поддержал обнуление президентских сроков при поддержке КС

Депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, "как и любому гражданину", снова избираться, пишут "Ведомости". Для этого Терешкова предложила поправку, согласно которой предлагается либо снять ограничение для президента на два срока, либо обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию. Она попросила помощи у депутатов подготовить текст поправки.

"Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть и вообще отменить ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или вообще, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, предусмотреть возможность для действующих президентов вновь избираться на эту должность", - заявила В. Терешкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая поправка требует консультации с руководителям фракции и президентом Владимиром Путиным.

Путин поддержал обнуление президентских сроков при поддержке КС

Президент России неожиданно приехал в Госдуму и выступил по поводу поправок в Конституцию, пишет Deutsche Welle. Он за обнуление президентского срока, но против ранних парламентских выборов.

Президент России Владимир Путин выступил во вторник, 10 марта, в Государственной думе с комментарием предложенных поправок в Конституцию РФ. Он, в частности, поддержал идею депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков после внесению изменений в Основной закон страны, что позволит ему еще раз выдвигаться на пост главы государства. Путин отметил, что считает это возможным, если против не выступит Конституционный суд.

России, по мнению Путина, абсолютно необходима сильная президентская вертикаль власти: "Прежде всего это необходимо для стабильности". Он считает, что альтернативные системы государственного устройства, такие, как парламентская республика, "на сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не может быть использована".