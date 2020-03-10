Под Ригой видели медведя, не боящегося охотников: любителей прогулок по лесу предупреждают о "реальном риске встречи"

"Увиденное в лесах позволяет сделать вывод, что медведи и природные условия здесь, и кормовую базу признали весьма хорошей. Когда будет поднят вопрос об охоте, пока трудно судить. Скорее всего, если произойдет какое-то большое несчастье с нападением на человека. Ну а пока медведи разоряют пасеки, сады, поля, никто их за слишком больших вредителей не считает", — рассказал руководитель кафедры лесного хозяйства и охотоведения Огрского техникума Карлис Ранга. Об этом сообщает LA.lv.

В частности, охотники уже столкнулись с косолапым в 40 километрах от Риги — он обитает в лесах неподалеку от Кегумской ГЭС. Ранга лично видел медведя в ходе загонной охоты: по словам специалиста, зверю не менее 4 лет и весит он от 150 кг и более. В тот день из-за огромного хищника охоту пришлось прекратить.

"Даже сам факт, что медведь уже не спит, является чрезвычайным. Но еще более тревожным было то, что зверь не пугался людей. Да, возможно, был немного встревожен — встретился ведь с собакой, охотниками — но не испуган. Это подтверждение тому, что медведь в наших широтах живет длительное время, привык к шуму и людям".

Отмечается, что это уже третий известный человеку медведь в окрестностях Огре: также косолапые встречены в лесах Юмправы и Яунелгавы.

По словам Ранги, для грибников и любителей прогулок на природе вероятность встречи в лесу с медведем теперь "очень реальна". "Отчасти поэтому я и рассказал о произошедшем на охоте случае, так как знаю, насколько популярны эти леса окрестностей Риги. "Не хочу пугать, но встреча с медведем может быть совершенно неожиданной и непрогнозируемой", — предупреждает эксперт.