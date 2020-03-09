Обозреватель: большие вопросы к некоторым предстоящим событиям в Минске

10 марта в Минске обещано интересное событие. В столичном Доме правосудия должен открыться судебный процесс над большой группой граждан Беларуси, России и некоторых других стран. Их обвиняют в коррупции.

Особый интерес к этому событию вызывает, что среди них фигурирует уже бывший заместитель госсекретаря Совбеза полковник Андрей Втюрин. На некоторых интернет-ресурсах промелькнула информация, что ему могут добавить и статью "измена".

На фоне происходящих процессов в отношениях Минска с Кремлем, добавление такой статьи обвинения бывшему шефу Службы безопасности президента, оказавшегося затем заместителем госсекретаря СБ, может породить богатые версии, предположения по поводу предстоящего судебного процесса и мотивах неожиданного решения сделать суд открытым. И что удивительно, пока о предстоящем событии, способного "освежить" интерес к нынешним беларуско-российским отношениям, среди разномастной публики в обеих частях фейкового союзного государства особого любопытства не наблюдается. Когда оно может проснуться и какие свидетели могут быть вызваны в суд, который подсудимый полковник настоятельно просил сделать закрытым ? Его представители пытались объяснить такую просьбу появлением в ходе суда тем связанных с важной государственной тайной и фигурирования госсекретаря СБ. Правда, пока неясно какого. Как известно, последний с наступившего года уже работает в Москве генсекретарем ОДКБ. И буквально за несколько дней до начала судебного процесса над своим бывшим заместителем посетил Минск, где обсуждал разные актуальные вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. И все?

Можно предположить, что судебные заседания в Минске по данному делу завершаться к маю текущего года. По крайней мере, предыдущие подобные судебные процессы над высокопоставленными военными и некоторыми другими чиновниками, долго не длились. Правда, буквально через пару дней до предстоящего события в столичном Доме правосудия, главком вдруг в преддверии женского праздника 8 марта, а не, что выглядело бы логичнее, 23 февраля Дня защитника Отечества, осыпал генеральскими звездами группу полковников-силовиков, которые еще недавно были подчиненными экс замгоссекретаря СБ. Случайно ли такое совпадение?

А 13 марта в Минск пригласили к главе государства большую группу главных редакторов ведущих и разномастных российских СМИ. Станет ли предстоящая эта встреча аккомпанементом и темой предстоящего суда, где действующими лицами будут и российские граждане?

На фоне ожиданий, гаданий от затеянных Путиным конституционных реформ и звучащих из Минска все чаще разных заявлений об отношениях с Москвой, в столичном Доме правосудия на открытом заседании могут прозвучать признания, которые, как принято говорить в некоторых экспертных сообществах, должны укрепить переговорные позиции одного правителя в продолжающихся терках с другим. Их терки с публичными и иными признаниями о союзничестве уже можно называть "союзный дарвинизм".

До сих пор, многочисленные прогнозы о вариантах реального укрепления чьих – то переговорных позиций в этих терках , оказывались умозрительными и далекими от реальности.