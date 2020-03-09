Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 20, в Беларуси - до 9

В Москве выявлены три новых случая коронавируса. Власти в Минске также сообщили о предположительных новых трех случаях SARS-CoV-2.

За сутки в Москве выявлены три новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все пациенты - граждане РФ, вернувшиеся из Италии, сообщил в понедельник, 9 марта, оперативный штаб. Они госпитализированы и размещены в инфекционных боксах. Также определен круг лиц, с которыми заболевшие уже контактировали в России, они находятся под медицинским наблюдением.

Таким образом, число заболевших коронавирусом в России, согласно официальной статистике, выросло до 20.

В Беларуси 9 пациентов с коронавирусом

Между тем власти Беларуси также сообщили о предполагаемых новых случаях SARS-CoV-2 в стране. "Трое пациентов показали положительный результат РНК коронавируса", - заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. При этом речь идет о людях, напрямую контактировавших с заразившимися ранее. Если повторные тесты окончательно подтвердят заражение, общее число случаев коронавируса в Беларуси составит 9.

По данным сайта Worldometers, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 тысяч, эпидемия охватила 109 стран и территорий. Уже выздоровели почти 62,4 тысячи человек, 3831 пациент скончался. При этом число новых заражений в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, вновь снизилось. 9 марта власти КНР сообщили о лишь 44 новых заражениях. Всего в Китае заболели 80,4 тысячи человек.

За КНР по числу заболеваний следуют Южная Корея (7,5 тысячи), Италия (7,4 тысячи) и Иран (6,6 тысячи). В Европе, помимо Италии и Германии, много заболевших во Франции (1,2 тысячи) и Испании (более 900 человек). В России 17 подтвержденных случаев, первая пациентка с коронавирусом появилась в Молдавии.