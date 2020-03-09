Курс рубля обвалился вслед за нефтью

После обрушения мировых цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 руб., евро – 84,1 руб., свидетельствуют данные Bloomberg, сообщают "Ведомости".

В понедельник, 9 марта, торги валютой на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня в России. Они возобновятся во вторник, 10 марта. На закрытии предыдущих торгов, в пятницу, доллар стоил 68,5 руб, а евро – около 80 руб., указывает Bloomberg.

Курс доллара на 11.10 превысил 74,9 руб., курс евро – 85,6., следует из данных Investing.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%). Последний раз так дешево нефть стоила в январе 2016 г. Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.

Утром 9 марта ЦБ заявил о приостановке закупок валюты, а Минфин – о начале продажи валюты на рынке.

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, говорится в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов.