Центробанк России приостановил покупку валюты на 30 дней

В связи с мощнейшим обвалом мировых цен на нефть Банк России остановил на 30 дней закупку иностранной валюты для Минфина.

После сильнейшего за последние 29 лет обвала мировых цен на нефть ЦБ РФ приостановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила сроком на 30 дней. "Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - сообщил регулятор утром в понедельник, 9 марта.

Как указывается далее, решение распространяется на регулярные закупки валюты и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Решение о возобновлении данных операций "будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", отметили в Банке России, подчеркнув, что готовы задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Минфин РФ может приостановить аукционы с облигациями федерального займа

В свою очередь министерство финансов РФ сообщило о возможной приостановке проведения аукционов с облигациями федерального займа. "Принимая во внимание высокую волатильность на финансовых рынках, решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок", - заявило ведомство.

При этом Минфин указал, что сокращение заимствований "может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета". В числе прочего речь идет об остатках денежных средств на едином счете федерального бюджета.

Крупнейший за почти 30 лет обвал цен на нефть

Ранее в тот же день цены на нефть потерпели наиболее сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. После открытия торгов в Азии они рухнули примерно на 30 процентов. В частности, цена нефти марки Brent, добываемой в Северном море, через несколько часов после начала продажи составила 32,83 доллара за баррель - это на 12,44 доллара ниже, чем в конце прошлого биржевого дня 6 марта. Цена американской марки WTI снизилась на 12,44 доллара до 28,84 доллара.

Снизились также котировки валют стран, связанных с добычей нефти. Так, норвежская крона упала на 3 процента, а российский рубль на 4 процента - до минимума за почти четыре года, отмечает Reuters. По данным Bloomberg, курс доллара к рублю на международном валютном рынке вырос до 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей. В связи с выходным днем в России торги на Московской бирже возобновятся 10 марта.

Провал переговоров ОПЕК с Россией и другими партнерами организации

Причиной резкого снижения цен на нефть стали окончившиеся неудачей переговоры участников Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу снижения объемов нефтедобычи, прошедшие 6 марта в Вене. ОПЕК предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале 2020 года сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, в том числе России, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. Однако Россия отказалась углублять ограничения.

Предложение дополнительно ограничить объем нефтедобычи ОПЕК объяснила необходимостью удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, которая отрицательно влияет на мировые экономические прогнозы и спрос на нефть.