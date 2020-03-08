В Петербурге по подозрению в убийстве друга задержан несовершеннолетний сын судьи

В петербургском районе Колпино на улице Ижорского батальона на лестничной площадке дома в субботу вечером нашли тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением головы, передает ТАСС. По последним данным, пуля попала подростку в затылок с короткого расстояния. Оружие - гладкоствольное ружье ИЖ-18, оно зарегистрировано на отца убитого. В убийстве подозревают его друга, сына судьи Третьего кассационного суда, который живет в этом доме, сообщили в СК.

Утром в воскресенье разыскиваемого задержали в Пушкине. Его собираются отправить под домашний арест. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК. Возбуждено дело об убийстве.

По данным Фонтанки.ру, подростки собрались дома у сына судьи, с которым дружили. Молодые люди смотрели хоккей. О стрельбе в квартире и убийстве одного из гостей сообщил третий участник вечера, однако он не видел, что именно произошло между убитым и подозреваемым: это случилось в соседней комнате. После выстрела из отцовского ружья ИЖ-18 в затылок другу подросток в неадекватном состоянии "перетащил тело убитого с третьего на седьмой этаж и только после этого сбежал". В полиции считают это непреднамеренным выстрелом. В полиции говорят, что подросток в панике, когда сбегал с места происшествия, забыл мобильный телефон дома, поэтому у технических служб ГУ МВД и нет предмета для исследования.