Турки-киприоты протестуют против закрытия внутренней границы Кипра из-за вируса

В турецкой общине Кипра предполагают, что закрытие границы между северной и южной частями острова вызвано не угрозой распространения коронавируса, а политическими причинами.

В столице Кипра Никосии, через которую проходит граница, разделяющая остров на греческую общину и не признанную ни одним государством мира, кроме Турции, так называемую Турецкую Республику Северного Кипра, в субботу, 7 марта, сотни людей вышли на демонстрации против закрытия этой границы в связи с угрозой распространения коронавируса.

По данным местной полиции, в результате этих протестов пострадали четыре ее сотрудника. В свою очередь информагентство AFP сообщает, что полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ.

На странице полиции Кипра в Twitter 7 марта было опубликовано сообщение о том, что глава ведомства "осуждает случаи нападения на полицейских со стороны турецко-киприотских демонстрантов", и выражает сотрудникам полиции свое участие и сочувствие.

Действующая на Кипре конституция закрепляет существование там греческой и турецкой общин, расположенных соответственно в южной и северной части острова. Граница между ними проходит отчасти через столицу острова Никосию. По данным AFP, в демонстрациях против закрытия этой границы 7 марта приняли участие около 200 человек с греческо-киприотской и около 150 активистов - с турецко-киприотской стороны.

Около недели назад правительство Республики Кипр закрыло четыре из восьми пропускных пунктов на границе между греческой и турецкой частями острова, мотивируя это борьбой с возможным распространением коронавируса. В турецкой общине тогда предположили, что этот шаг был вызван политическими мотивами. По данным на 7 марта, на Кипре пока не зарегистрировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией.