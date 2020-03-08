Канада выделяет 2 млн долларов на поддержку полиции в Украине

В ходе своего визита в Киев глава МИД Канады Шампань обсудил с принимающей стороной работу Канады по "отстаиванию суверенитета Украины перед лицом российской агрессии".

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в ходе своего визита в Украину пообещал, что его страна перечислит Киеву в течение ближайших трех лет более двух млн канадских долларов (в пересчете 1,3 млн евро) на реформу Национальной полиции Украины. Об этом сообщается на сайте правительства Канады в субботу, 7 марта.

В пресс-релизе также указано, что в ходе своего визита в Киев Шампань обсудил с руководством страны "работу, которую Канада проделывает, чтобы помочь отстоять суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России".

Кроме Украины, в ходе своей поездки по Восточной Европе Франсуа-Филипп Шампань посетил также Польшу и Латвию, где он встретился с канадскими военными, дислоцированными там в составе "Боевой группы НАТО на передних рубежах" (Forward Presence Battle Group).