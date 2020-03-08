CNN: Пентагон планирует направить Украине 125 млн долларов военной помощи

Ожидается, что, кроме финансовой помощи, США предоставят Украине шесть вооруженных катеров и несколько противоартиллерийских радаров.

Пентагон собирается выделить Украине 125 млн долларов в качестве военной помощи. О соответствующих планах высшего военного ведомства США в пятницу, 6 марта, были неофициально уведомлены представители Конгресса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Конгрессе.

Эти средства являются первой половиной финансового пакета военной помощи Украине в объеме 250 млн долларов, уже одобренного Конгрессом. Сообщается, что США поставят в Украину также несколько противоартиллерийских радаров и шесть вооруженных патрульных катеров Mark VI. "Последние особенно важны на фоне недавнего конфликта Украины с Россией в Черном и Азовском морях", - отмечает CNN.

"Поскольку это является политическим вопросом, Пентагон не комментирует и не подтверждает ничего относительно потенциальной возможности предоставления военной помощи или пакетов военной помощи, обсуждение которых еще проходит в Конгрессе", - заявили в этой связи в пресс-службе Пентагона.

Попытка импичмента Трампа в связи с заморозкой военной помощи Украине

В США так называемая инициатива по поддержке Украины в области безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative) оказалась в центре общественного внимания, после того как администрация президента США Дональда Трампа в июле 2019 года приостановила выплату военной помощи Украине, уже одобренной Конгрессом.

Из-за подозрения в том, что таким образом Трамп пытался шантажировать президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него начать антикоррупционное расследование в отношении вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, Палата представителей Конгресса запустила против главы Белого дома процедуру импичмента.

Однако 6 февраля 2020 года контролируемый республиканцами Сенат признал все обвинения против президента США несостоятельными, что позволило Трампу избежать отстранения от должности.