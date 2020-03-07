SpaceX запустила грузовой корабль Dragon к МКС в 20-й раз

7 марта американская аэрокосмическая компания SpaceX осуществила очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который должен доставить припасы и оборудование на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция миссии CRS-19 велась на сайте SpaceX.

Ракета-носитель с кораблем Dragon, который уже летал к МКС в феврале 2017-го и в декабре 2018 года, была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 7 часов 50 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (этот разгонный блок использовался во второй раз) прошло штатно, и через восемь минут после запуска ступень приземлилась на посадочной площадке рядом с местом старта. Таким образом, SpaceX в 50-й раз удалось посадить первую ступень своей ракеты.

Корабль Dragon отстыковался от второй ступени Falcon 9 через девять с половиной минут после старта, а затем успешно развернул солнечные батареи. Его стыковка с МКС должна произойти в понедельник, 9 марта. На борту корабля находится свыше двух тонн различных грузов, включая припасы и материалы для более чем 250 научных экспериментов. На Землю корабль должен вернуться начале апреля.

Это запуск стал 20-м и последним по счету в рамках первого контракта SpaceX с NASA на доставку грузов на МКС при помощи многоразовых кораблей Dragon. Из всех запусков Dragon лишь один закончился неудачей – в 2015 году ракета-носитель Falcon 9, которая должна была вывести грузовой корабль на орбиту, разрушилась вскоре после старта. Второй контракт предусматривает еще шесть запусков Dragon на орбиту, первый из них намечен на август этого года.

В SpaceX отметили, что за все время корабли Dragon доставили на МКС 43 тонны грузов и вернули на Землю около 34,5 тонны.

Напомним, SpaceX работает и над пилотируемой версией корабля Dragon. В начале марта 2019 года корабль Crew Dragon с манекеном на борту совершил успешный полет на орбиту и вернулся на Землю. Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время испытаний 20 апреля этот полет был отложен. Теперь запуск намечен на первую половину 2020 года.