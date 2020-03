Пятиэтажный отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2, обрушился в субботу, 7 марта, в Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) на востоке Китая. По данным властей городского района Личэн, в здании на момент происшествия могли находиться около 70 человек. Как сообщили в министерстве КНР по чрезвычайным ситуациям, эвакуированы 38 человек.

В отеле обрушилось несколько перекрытий

Как передало агентство AFP, ЧП произошло около 19.30 по местному времени (14.30 мск). Как видно на поступающих с места происшествия кадрах, обрушилось сразу несколько перекрытий. По данным газеты The South China Morning Post, на месте работают свыше 147 пожарных и 26 команд спасателей. Газета The People's Daily уточняет, что в отеле было около 80 номеров. Там находились как те, у кого подозревали заражение Covid-19, так и контактировавшие с заболевшими.

По свидетельствам очевидцев, в момент произошедшего был слышан "громкий хлопок, похожий на взрыв". Причина обрушения не называется. Официальной информации о возможных жертвах и пострадавших пока нет.

По сведениям The Beijing News, отель был одним из двух карантинных центров в этом районе. КНР занимает первое место в мире по числу инфицированных SARS-CoV-2. На 18.00 мск 7 марта количество заболевших в этой стране составляет 80 651, 3 070 человек погибли.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV