Из-за коронавируса папа Франциск будет проповедовать по видео

Папа римский отказался от проповеди с балкона Апостольского дворца. 83-летний понтифик сдал тест на коронавирус, его результаты - отрицательные.

Папа римский Франциск обратится к пастве по видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы "Ангелус", а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит. Эта мера принята в рамках мероприятий Ватикана по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в субботу, 7 марта, в пресс-службе Святого престола.

Выступление понтифика будет транслироваться из библиотеки дворца. Кроме того, еженедельная аудиенция с его участием 11 марта также пройдет в видеоформате. До 15 марта папа римский также будет совершать таинство евхаристии (причастия) в пристройке к базилике святого Петра без присутствия верующих.

"Эти решения необходимы, чтобы снизить риск дальнейшего распространения заболевания Covid-19", - пояснили в пресс-службе. В Ватикане также пообещали пересмотреть график 83-летнего понтифика.

Сдал тест на коронавирус

Как напоминает агентство AFP, более недели папа римский страдал от сильной простуды, он даже сдал тест на коронавирус, однако его результат оказался отрицательным.

Во время молитвенного служения 29 февраля понтифик перенес несколько приступов кашля, после чего отказался от участия в ряде мероприятий, чтобы восстановиться и побыть своей резиденции, Domus Sanctae Marthae (Доме святой Марты в Ватикане), где он проживает.

Италия занимает первое место в Европе по числу инфицированных SARS-CoV-2. На 17.00 мск 7 марта количество заболевших в этой стране составляет 4 636 человек, зафиксировано 197 летальных случаев.