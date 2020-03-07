Еврокомиссар обещал Турции меньше помощи от ЕС, чем прежде

По мнению комиссара ЕС по бюджету Йоханнеса Хана, Турции уже не требуется так много средств для помощи беженцам. Многие школы и больницы для мигрантов уже построены и не нуждаются в новом финансировании, пояснил он.

Возможная дальнейшая финансовая поддержка Турции со стороны ЕС для оказания помощи беженцам на турецкой территории будет значительно менее масштабной, чем прежде. Об этом заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан (Johannes Hahn) в интервью газете Die Welt, обнародованном в субботу, 7 марта.

"Многие школы, детские сады и больницы для беженцев уже построены и не нуждаются в новом финансировании. Поэтому потребности Турции в финансовой помощи уже ниже", - пояснил он. Одновременно Хан предупредил, что дальнейшая финансовая поддержка со стороны ЕС возможна лишь при выполнении важного условия.

"Мы ожидаем, что шантажистская политика Анкары, выражающаяся в отправке беженцев в направлении ЕС, будет прекращена. Тогда Евросоюз будет принципиально готов и впредь выделять финансовую помощь на поддержку беженцев в Турции", - указал он. Решение о возобновлении финансовой помощи Анкаре еще не принято. В то же время целый ряд стран ЕС сигнализировали о готовности продолжать платежи в том случае, если Турция будет вновь соблюдать соглашение с Евросоюзом о сдерживании нелегальных мигрантов.

"Сбалансированное финансирование"

В рамках этого соглашения, заключенного в 2016 году, Евросоюз обещал выделить Анкаре 6 млрд евро. Эти деньги перечисляются напрямую гуманитарным организациям, а не в турецкий бюджет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на выделении дополнительной помощи.

Йоханнес Хан в этой связи подчеркнул, что ЕС привержен принципу "сбалансированного финансирования" и должен учитывать интересы и таких стран, как Ливан или Иордания, которые, с учетом численности своего населения, принимают значительно больше мигрантов, чем Турция.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция приняла около 3,6 млн беженцев. Помимо этого, Турция приняла большое число мигрантов из Афганистана и других стран.