Срыв сделки ОПЕК+: потери РФ оценили в 150 млн долларов в день

По мнению совладельца "Лукойла", рост нефтедобычи российскими компаниями на 2-3 процента не компенсирует будущих потерь.

Провал в Вене министерских переговоров 14 членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 государств-партнеров (ОПЕК+), включая Россию, может обернуться для Москвы потерями в размере 100-150 млн долларов (88-133 млн евро) в сутки. Об этом заявил совладелец и вице-президент российской нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун в опубликованном в пятницу, 6 марта, интервью интернет-изданию The Bell.

Члены ОПЕК+ так и не смогли договориться о сокращении нефтедобычи во втором квартале 2020 года на 1,5 млн баррелей в сутки. На сокращении, в частности, настаивала Саудовская Аравия. При этом 1 млн баррелей должен был прийтись на страны ОПЕК, а 500 тыс. баррелей - на ОПЕК+, включая РФ. Россия, однако, на переговорах выступила против, фактически заблокировав соглашение.

"Нерациональное решение"

"Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение", - уверен Федун. По его словам, российские компании хотят наращивать добычу. Тем не менее ее рост на 2-3 процента не сможет компенсировать будущих потерь, считает совладелец "Лукойла".

Падение цен на нефть происходит на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2 за пределами Китая.

Цены пробили 11-летний минимум

После провала переговоров в Вене стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 9,4 процента (4,72 доллара) - до 45,27 доллара за баррель. Как отмечает агентство Reuters, это снижение цен за один день оказалось крупнейшим за более чем 11-летний период. "Россия явно решила применить на нефтяном рынке тактику выжженной земли, продемонстрировав, что каждый - сам за себя", - отметил в этой связи Джон Килдуфф, партнер энергетического хэдж-фонда Again Capital.

Впереди - отметка в 40 долларов

Леонид Федун в свою очередь спрогнозировал, что цены могут дойти до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день.

Как ранее передало агентство Reuters, российский рубль с начала пятницы, 6 марта, был под сильным давлением в связи с обесценивающейся нефтью. Вечером он обновил минимумы минувших 14 месяцев, подешевев к доллару до 68,54 года и к евро - до 77,79, впервые с 4 января 2019 года.