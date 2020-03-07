На западе Германии установят первый памятник Ленину

Властям города Гельзенкирхен на западе ФРГ не удалось предотвратить установку памятника Ленину маоистской партией. Двухметровую статую торжественно представят общественности 14 марта.

На западе Германии может появиться первый в истории памятник Ленину. 6 марта участковый суд города Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия отменил запрет на возведение памятника, ранее наложенный городскими властями. Поставить памятник высотой 2 метра 15 сантиметров намерена крайне левая "Марксистско-ленинская партия Германии" (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands). Его торжественное открытие членами партии запланировано на 14 марта.

Городские власти пытались воспрепятствовать этому событию, поскольку партия не получила разрешения от ведомства по охране памятников - монуент намерены поставить перед историческим зданием, которое имеет статус памятника архитектуры и находится в собственности партии. Суд не счел этот аргумент весомым, поскольку, по его мнению, статуя Ленина никак не умаляет ценность архитектурного памятника, так как находится от него на достаточном расстоянии и не заслоняет его. Аргументы властей Гельзенкирхена о противоречивости фигуры Ленина суд также не учел. Администрация города намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Со своей стороны, "Марксистско-ленинская партия Германии" заявила о "новой великой победе Ленина" за несколько недель до его 150-летия. За этой маоистской партией ведет наблюдение Ведомство по охране конституции ФРГ, по данным которого, цели партии противоречат Основному закону.